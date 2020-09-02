В паутине улочек Ясамальского района есть маленький старый домик-мазанка (ул. Заура Керимова, 203А), в котором проживает семья Омаровых: отец – Исмаил Омаров (1972 г.р.), инвалид Карабахской войны, потерявший здоровье в боях за территориальную целостность Азербайджана. Пенсия Исмаила – 240 манатов, проблемные ноги и бронхиальная астма. У мужчины трое детей – 15-летняя Саида, 13-летний Саид и 11-летний Саят. До 2018-го года была жена. Но она погибла под колесами машины – прямо на глазах у своего мужа.

«Рамзия умерла у меня на руках еще до приезда скорой, — рассказывает Исмаил. – Я потерял в этот день смысл своей жизни. Она верила, что я выживу в бою, вернусь во что бы то ни стало. Она подарила мне троих детей. И ушла от нас навеки…»

Потеря матери была страшным ударом для детей, очень тяжело перенесших ее гибель. Но жизнь постепенно брала свое. Дети учатся в 286-й школе, отец получает пенсию — 240 манатов. Получения пособия отца-одиночки Исмаилу не удалось добиться: все его прошения в Минтруда и соцзащиты так и остались без ответа.

«Вот уже три года нет ответа от чиновников, — говорит Исмаил. – Я не знаю, чего они добиваются своим молчанием. Может, взятки? Но у меня нет денег. На 240 манатов разве выживешь? Спасибо соседям, дай Бог им здоровья, помогают нам продуктами, телефоны детям подарили, покупают одежду. Мне стыдно, что я, мужчина, и не могу обеспечить своим детям нормальную жизнь. Помогает так же учительница математики из 286-й школы, Азада ханум, у нее учится Саида. Добрых людей много, не дают они нам погибнуть. Но я хочу добиться официального ответа от госчиновников. За все время нашей жизни без матери ни разу к нам не пришла ни одна комиссия, не посмотрели, как мы живем, не помогли ничем»

Домик у Омаровых ветхий, на стенах пятна плесени, нет ни света, ни воздуха, старая видавшая виды мебель. Окна заложены камнями – постарался бессовестный сосед, увеличивший участок за счет территории Исмаила. А потому воздух в квартиру поступает только из открытой двери.

«Летом еще куда ни шло, — говорит Исмаил. – Мы вентилятор включаем, он немного энергии «ест». А зимой отапливаются газовой плитой, иногда включаем электрический камин. За коммуналку приходят большие счета. Если бы я получал пособия на детей, было бы легче. Но их нет. Работать я не могу по состоянию здоровья. Родственников в Баку у нас нет, а те, кто живет в районе, сами люди небогатые. Скоро начинается учебный год, нужно очень много приобрести, а я просто не в состоянии. Дети не в состоянии дистантно заниматься, у нас нет ни компьютера, ни возможности подключаться к интернету»

Зная о бедственном положении семьи Омаровых, «Минвал» обратился в Министерство образования с просьбой о помощи. Ответ пришел быстро: Министерство на днях пришлет комиссию для ознакомления с ситуацией в семье, обеспечит детей школьной формой и всеми необходимыми для учебы принадлежностями.

Пару месяцев назад благодаря пожертвованиям пользователей социальной сети «Фейсбук» Саида, Саид и Саят Омаровы получили в подарок велосипед и роликовые коньки, а не так давно им передали новые рюкзаки и обувь.

Мы, конечно же, очень надеемся на то, что данную заметку о нелегкой судьбе этих людей прочтут в соответствующих инстанциях и примут меры для оказания помощи этим людям.

Если кто-от из читателей захочет помочь Саиде, Саиду и Саяту – да не оскудеет рука дающего! Пусть Всевышний воздаст сторицей за тепло ваших сердец.

Я.М.

Minval.az