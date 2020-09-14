Депутат Вахид Ахмедов прокомментировал обсуждения предложения о закрытии школ с русским сектором, которые муссируются в социальных сетях уже несколько дней.

В своем заявлении Ахмедов подчеркнул, что факт, когда люди знают много языков, является для него положительным моментом, но в то же время он отметил, что не поддерживает увеличение количества русскоязычных школ в стране.

«Верно, что наличие этих школ также сыграло роль в азербайджано-российских отношениях. Глава государства также проводит взвешенную политику. Но времена изменились. Мы видели, что за 30 лет Россия фактически помешала Азербайджану решить карабахскую проблему, но у нас всегда были хорошие отношения с ними. Господин президент всегда встречал представителей России на высоком уровне, были подписаны соглашения и стратегические контракты. Россия — наш сосед. Но у нас есть национальная принадлежность, конституция. Наш основной язык — государственный. Может, и есть интерес к русскому и английскому языкам, но на государственном уровне в вопросе выбора языка следует быть осторожными. Если Россия не является государством, желающим помочь Азербайджану решать карабахскую проблему, то зачем нам увеличивать количество русскоязычных школ здесь, в Азербайджане? С другой стороны, Россия поставляла оружие Армении на протяжении многих лет, и продолжает делать это и по сей день. С помощью этого оружия они уничтожают наших детей», – цитирует слова депутата издание «Гафгазинфо».

Так же Вахид Ахмедов напомнил, что много лет назад Турция открыла в Азербайджане школы.

«Турки — наши братья, мы им доверяем и знаем, что они поддерживают нас с любых вопросах, включая Карабах. Я предлагаю сделать русскоязычные школы частными, тем более, что в стране есть уже аналогичный опыт с англоязычными школами, которые спонсируются государством. Но процесс не должен быть внезапным, такие планы должно подготовить Минобразования и внести на рассмотрение правительства. Я понимаю тех, кто хочет продвигать русский язык. Но пусть едут в Москву, в Петербург, пропагандируют, защищают истинный голос Азербайджана. Посмотрим, пустят ли этих людей на российское телевидение?! Конечно, нет. У нас достаточно людей, которые хорошо знают русский язык. К сожалению, армяне занимают большинство мест в СМИ в России. У сторонников русскоязычных школ могут быть определенные интересы, я это понимаю, но школы должны быть приватизированы, а те, кто хочет получать образование на русском, должны за это платить. Почему государство должно это финансировать? Люди также склонны отправлять своих детей в русскоязычные школы. Но мы должны серьезно отнестись к этим вопросам на государственном уровне. И постепенно начать уважать наш язык».

Minval.az