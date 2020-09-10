Как Армения использует Ливан, тем самым подтверждая свою репутацию «последнего бастиона» и «осиного гнезда» террористов

«Переселенческая агрессия» Армении в Карабахе становится объектом международного внимания. По инициативе Азербайджана этот вопрос поднят в ПАСЕ, точнее, в Комитете по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам ПАСЕ, причем армянская сторона не нашла что ответить. Напомним: еще в середине августа МИД Азербайджана совместно с ОАО «Азеркосмос» распространил официальное заявление, основанное на данных спутниковых снимков: Армения строит на оккупированных азербайджанских землях поселки для незаконных переселенцев. Причем в Баку сразу же подчеркнули, что такая деятельность Армении противоречит международному праву. И вот теперь вопрос, скорее всего, будет рассмотрен в ПАСЕ.

Но вот что примечательно. Переселять в Карабах, как это уже неоднократно отмечалось в СМИ, собираются этнических армян с Ближнего Востока, точнее, из Ливана.

А вот это уже интересно. В Ливане, конечно, многочисленная и весьма активная армянская община, но одно только это не объясняет, почему вдруг несколько сотен этнических армян решили отправиться на ПМЖ в оккупированный Карабах. Тем более что, напомним предысторию вопроса, Ереван уже пытался переселять туда этнических армян из Ирака, когда там рухнул режим Саддама Хусейна, и из Сирии, где вспыхнула гражданская война. Оба раза — безуспешно.

Можно, конечно, вспомнить про катастрофический взрыв склада с аммиачной селитрой в порту Бейрута, после которого взрывная волна «прошлась» как раз по армянским кварталам. Эксперты добавляют: Ливан охвачен нешуточным политическим и «управленческим» кризисом. Это, конечно, серьезные проблемы для местных армян, но вот настолько ли, чтобы отправляться прямиком в зону боевых действий?

Другое дело, что в Ливане — не просто кризис. С одной стороны, здесь ощутимо растет влияние Турции, что уже очень плохо для местных армянских активистов. Дошло до того, что, когда местный телеведущий армянского происхождения Ншан Тер-Арутюнян оскорбительно высказался в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Бейруте прошла манифестация, которую ереванские СМИ тут же назвали «антиармянской» — еще недавно представить себе такое было попросту невозможно. Но самое главное, растет давление на группировку «Хезболлах», в союзе с которой, по традиции, выступала и выступает ливанская ячейка «Дашнакцутюн». Ее позиции и так пошатнулись после «кедровой революции» в Ливане в середине «нулевых», когда Ливан начал постепенно прощаться со статусом сирийского протектората. Революцию до логического завершения не довели, но теперь, когда в Сирии бушует война и Башару Асаду не до Ливана, политическая ситуация в Бейруте вновь «сдвигается», и эксперты, прежде всего армянские и проармянские, встревожены: в стране растет влияние Турции! А это верный признак, что из Ливана начинается «исход» не этнических армян, а именно боевиков армянских вооруженных группировок. Проще говоря, террористов. И в Армении теперь, под мимимишные разговоры о «помощи соотечественникам», используют Ливан в качестве этакого «мобилизационного резерва» и приглашают в страну именно террористов, рассчитывая использовать их «опыт» против Азербайджана и Турции. И на оккупированные азербайджанские земли тоже переселяют не просто этнических армян — сюда, по всей видимости, перебрасывают профессиональных террористов. Тем более что опыт у армянской стороны есть: о переброске в Армению и Карабах из Ливана профессиональных террористов, имеющих боевой опыт, французские СМИ писали еще в конце восьмидесятых — начале девяностых. Именно так в Армению попал, в частности, профессиональный террорист Жирайр Сефилян.

Здесь, конечно, уместно в который уже раз поинтересоваться, каким образом эти боевики пересекали границу в еще существовавшем СССР. И как они проделывают это сегодня, когда границы Армении с Ираном и Турцией и даже КПП в аэропорту «Звартноц» контролирует Россия.

И уж тем более другое прочтение на этом фоне получает и громкая «утечка» о переброске армянских боевиков из Еревана в Сирию, на российскую базу «Хмеймим», российскими же транспортными самолетами Ил-76. Перебрасывали четыре с половиной сотни боевиков из столицы Армении, но вот завербованы они были, как свидетельствуют осведомленные источники, «проправительственной партией, которая действует в Сирии и Ливане и имеет штаб-квартиру в Ливане». И вполне могут оказаться вовсе не гражданами Армении, а теми же ливанскими боевиками, которые «отдышались» и «отдохнули» в Ереване от бейрутских неприятностей, а теперь отправляются «на работу».

А это значит, что Армения еще раз подтверждает свою репутацию «базы» и «осиного гнезда» террористов. И это уже проблема и угроза не только для Азербайджана и Турции. И да, «рвануть» здесь может посильнее, чем с нашумевшей селитрой в бейрутском порту.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az