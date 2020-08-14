Собственно, тема не новая, но ежегодно она приобретает зловещую актуальность, а потому говорить о ней надо снова и снова, пока, наконец, этот вопрос не будет основательно и навсегда пересмотрен.

Как уже сообщал «Минвал», Генпрокуратура Азербайджана обратилась в суд с заявлением об ужесточении наказания 60-летнего Шафахата Мамедова – учителя, который вступил в половой контакт с 15-летней девочкой, в результате чего она забеременела.

По факту

16 июня 2020, после завершения расследования в отношении Шафахата Мамедова, которого обвиняют по статье 152.1 Уголовного кодекса АР (вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), прокурор направил дело в Лерикский районный в суд.

Процесс проходил под председательством судьи Лерикского районного суда Атабея Кичикбеева.

30 июля суд признал Шафахата Мамедова виновным по данной статье УК и приговорил к.. 1 году лишения свободы. Государственный обвинитель подал апелляционный протест в уголовную коллегию Ширванского апелляционного суда в связи с вынесенным Ш.Мамедову мягким приговором.

Накануне суда председатель Общественного объединения помощи женщинам Təmiz Dünya («Чистый мир») Мехрибан Зейналова сообщила, что учитель воспользовался умственной отсталостью девочки.

Хождение по кругу

Согласно законодательству Азербайджана, изнасилование девочки моложе 16 лет наказуемо по статье 149.2.3 Уголовного Кодекса Азербайджана и влечет лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же девочка моложе 14-ти лет, то наказание увеличивается до 10-15 лет. За изнасилование несовершеннолетнего мальчика по ст. 150.2.3 УК насильнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, а если ребенок моложе 14 лет — от 8 до 15 лет.

А потому решение, вынесенное судом, по сути можно считать оправдательным приговором.

Аналогичный случай имел место и в 2019-м году, когда в СМИ появились сообщения о том, что педофил Рауф Шамси оглу Акберов, которого на месте преступления поймал в 2017-м году Таир Таири, сын народного поэта Сохраба Таири и тем самым спас ребенка от изнасилования, выходит на свободу. Напомним, что делом педофила занимался Сураханский суд, вынесший столь мягкий приговор руководствуясь фактом, что изнасилования как такового не было, а была лишь совершена попытка. И именно поэтому педофил получил всего лишь пару лет тюрьмы.

В феврале 2020 года сотрудниками полиции был задержан еще один «любитель детей» — житель пос. Бина, который совершал развратные действия в отношении 7-летней девочки.

По факту следственным отделом Управления полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 153.2 («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), ведется следствие.

Отметим, что статья 153.2 предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок от года до двух лет, либо лишение свободы на срок от года до трех лет (и снова маленький срок!!!).

Если пролистать хронику подобных событий, можно найти немало новостей о случаях педофилии в Азербайджане. Многие из них были душевнобольными (как выяснялось в ходе следствия).

В случае с лерикским педофилом все гораздо сложнее: он был педагогом местной школы, а значит имел возможность беспрепятственно общаться с детьми. Согласитесь, что душевно больной человек никак не мог работать педагогом. И потому, возможно, душевно больная девочка – не первая его жертва.

Как правило, процессы над насильниками и педофилами носят закрытый характер, журналисты не имеют возможности присутствовать в зале суда, и потому нам неизвестно, проводилось ли масштабное следствие по выяснению «морального облика» этого «педагога», который, обладая столь мерзким пристрастием, непонятно каким образом вообще оказался на столь ответственной должности!

После случая с «сураханским педофилом» депутаты и правозащитники заговорили об ужесточении наказания для педофилов, так как маленькие тюремные сроки в таких случаях просто недопустимы.

Кастрации – быть!

Очень кстати, и даже сказать, образно, в соседнем Казахстане в ноябре 2019 года четыре педофила прошли через процедуру химической кастрации — своеобразного вида принудительного лечения. А сураханский педофил как раз в это самое время выходил на свободу, отсидев всего пару лет!

Стоит отметить, что один из подвергшихся процедуре химкастрации в Казахстане проходил – кстати – по той же статье: попытка изнасилования несовершеннолетнего мальчика.

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Химическая кастрация проводится на основании решения суда по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Осужденные, прибывшие в колонию, осматриваются врачебно-консультативной комиссией, которая состоит из медицинских профильных специалистов гражданского здравоохранения (эндокринолога, уролога, психиатра и терапевта).

А теперь для наглядности приведем пример других стран, которые давно уже практикуют наказания для педофилов.

Так, в Украине для педофилов тоже предусматривается процедура химической кастрации, а также 15 лет тюремного заключения.

В Польше уже несколько лет существует открытый реестр педофилов, размещенный на сайте Минюста. Несмотря на то, что многие критикует такую практику из-за нарушения принципов защиты личных данных, в реестре содержатся имена, фотографии, даты рождения и адреса проживания 768 осужденных за педофилию. Помимо открытого реестра есть и расширенный список, в котором порядка 2600 лиц, признанных виновными в менее тяжких преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Этот список доступен только сотрудникам правоохранительных органов, руководству школ, детских садов, летних лагерей для отдыха детей и так далее. Кроме того, в Польше так же применяется химическая кастрация педофилов. За преступления сексуального характера, совершенные в отношении детей, здесь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. И многие поляки выступают за его ужесточение, в частности требуют ввести обязательную хирургическую кастрацию педофилов.

В США химическая кастрация педофилов применяется с 1996 года. Первым штатом, где прибегли к такой мере наказания за педофилию, стала Калифорния. Согласно законам этого штата, любой педофил, вторично осужденный за сексуальную связь с ребенком в возрасте до 13 лет, в обязательном порядке подлежит химической кастрации после освобождения из тюрьмы. В штате Техас с 1997 года на добровольной основе также применяется хирургическая кастрация. Кроме того, в США применяются ограничительные меры в отношении педофилов, которые вышли на свободу. После освобождения из заключения их ставят на учет по месту жительства. Информация о том, где они проживают, как и фотографии осужденных педофилов, находятся в открытом доступе в национальной базе данных в интернете. В 14 штатах им запрещено селиться в непосредственной близости от школ и остановок школьных автобусов, детских садов или площадок. Существует специальная рассылка, благодаря которой родители могут узнать о том, не живет ли поблизости педофил.

В России законодательство за сексуальные преступления в отношении детей предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет. Для педофилов, повторно совершивших преступление, жертвой которого стал ребенок младше 14 лет, предусмотрено пожизненное заключение, а также принудительные процедуры медицинского характера, в частности, химическая кастрация.

Такие медицинские меры применяются по решению суда на основе обязательной судебно-психиатрической экспертизы. Кроме принудительного, при наличии ходатайства или согласия осужденного может быть установлен добровольный порядок применения химической кастрации. В законе при этом оговаривалось, что она не носит необратимый характер. Прекращение медицинского воздействия будет возможно по решению суда.

Сейчас в России хотят ужесточить наказания за такие преступления. В июле 2018 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет. В соответствии с действующей редакцией Уголовного кодекса РФ (ст. 134), срок наказания в этом случае может составить до 10 лет тюрьмы.

В Германии по разным данным, насчитывается от 50 000 до 250 000 педофилов. Не все они считаются опасными для общества, не все совершают преступления в отношении детей. Жертвами сексуальных домогательств ежегодно становятся около 15 тысяч детей. Но это только те случаи, о которых было заявлено в полицию. За преступления сексуального характера в отношении детей предусмотрено наказание от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы. За изнасилование со смертельным исходом дают высшую меру наказания – пожизненное заключение. При этом педофилию в Германии рассматривают как психическое заболевание. Для педофилов, представляющих угрозу обществу, предусмотрено принудительное медикаментозное лечение. В других случаях медицинские меры применяются в добровольном порядке. Кроме того, Германия — одна из немногих европейских стран, где с 1969 года закон позволяет применять добровольную хирургическую кастрацию как один из методов лечения лиц, совершивших преступления сексуального характера.

И напоследок

За насилие над детьми лишают жизни в основном в странах Ближнего Востока и Африки. Казнь педофилов практикуется в Китае, Латинской Америки, Иране, Ираке, Южной Корее, Саудовской Аравии, некоторых восточных странах. Самое жестокое наказание за насилие над детьми практикуется в Африке — педофилов сжигают живьем.

А в Азербайджане за самое страшное преступление против ребенка педофилам дают сроки заключения от года до трех.

Как говорится, no comment….

Яна Мадатова

Minval.az