Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратилась в суд с заявлением об ужесточении наказания 60-летнего Шафахата Мамедова – учителя, который вступил в половой контакт с 15-летней девочкой, в результате чего она забеременела.

16 июня 2020, после завершения расследования в отношении Шафахата Мамедова, которого обвиняют по статье 152.1 Уголовного кодекса АР (Вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), прокурор направил дело в Лерикский районный в суд.

Процесс проходил под председательством судьи Лерикского районного суда Атабея Кичикбеева.

30 июля суд признал Шафахата Мамедова виновным по данной статье УК и приговорил к 1 году лишения свободы. Государственный обвинитель подал апелляционный протест в уголовную коллегию Ширванского апелляционного суда в связи с вынесенным Ш.Мамедову мягким приговором.

Отметим, что накануне суда председатель Общественного объединения помощи женщинам Təmiz Dünya («Чистый мир») Мехрибан Зейналова сообщила, что учитель воспользовался умственной отсталостью девочки.

Minval.az