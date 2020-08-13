Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа поделился на своей странице в Facebook статусом, посвященным вооружению Россией Армении, негативному отношению к Азербайджану и другим вопросам.

Minval.az публикует пост парламентария с незначительными сокращениями.

«Россия заставляет почувствовать холод своей бескрайней территории всех, и внутри, и снаружи. Сблизиться с Россией нельзя, а те, кто все же сблизился, живут некомфортно.

С начала постсоветского периода стало ясно, что Армения под диктовку России получила функцию ослабить другие государства, такие как Азербайджан и Грузия. Хоть в войне с Грузией Россия сама сыграла главную роль, то в отношениях с Азербайджаном она старается углубить созданные проблемы, бросая на амбразуру Армению.

Россия ведет скрытную войну с Азербайджаном через Армению с начала нашей второй независимости. Всем нам ясно, что за всеми трагедиями этой войны, начиная с Ходжалы, напрямую стоит российский военно-политический фактор. Недавние события в Товузе также показали, что именно политические и военные круги России спровоцировали Армению на этот процесс. Потому что в Армении хорошо понимают нехватку человеческих и военных ресурсов, и, как неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев, осознают, что ни в одной войне один на один Армения не сможет противостоять Азербайджану. Таким образом, как и предполагалось, несмотря на то, что в связи с провокацией в Товузе сначала упоминались Грузия и Сербия, однако прямое участие России все же подтвердилось. Вспыли неопровержимые факты того, что Россия доставила Армении оружие и боеприпасы, меняя воздушные маршруты, и попыталась применить новое современное российское оружие непосредственно в боевых действиях (имеется в виду статья Minval.Az «Российское оружие для Армении: сенсационные подробности» — прим. ред.) Тот факт, что столкнувшаяся с сопротивлением Грузии Россия через Казахстан, Туркменистан и Иран поддержала врага Азербайджана, подтвердил, что у страны есть долгосрочная опасная стратегия для региона. Официальный Баку, прилагающий усилия для укрепления взаимного доверия в политике с Россией и сохранения сбалансированного поведения — несмотря на поддержу Россией Армении, стал более ясно видеть, что курс враждебности к нему не изменился. Россия, показавшая, что не хочет вести обсуждения, предложенные Арменией, являющейся членом ОДКБ, в ходе товузских событий, на самом деле дала понять, что обсуждает тактические и технические аспекты нападения на Азербайджан.

Официальный Баку, не игнорирующий российский фактор в вопросах интеграции и сотрудничества с Западом, учитывая этот фактор, принял смелое решение усилить активную дипломатическую и военную роль Турции в регионе, впервые пригласил в страну турецкую армию в таком широком составе, десять дней демонстрировал миру пример великолепного единства и братства. Хоть в соцсетях и ставили в свой профиль фотографию Мамед Эмина Расулзаде, и писали, чтобы турецкая армия осталась в Азербайджане для освобождения Карабаха, на самом деле эта армия за 10 дней направила нужный месседж миру. В 1918 году Расулзаде в канун освобождения Баку от оккупации настоятельно отправлял телеграммы азербайджанскому правительству о том, что сначала в Баку должны войти подразделения Азербайджанской армии. Если «перевести» месседж того дня, то на сегодняшний день это означает, что в любом случае Карабах должна освободить Азербайджанская армия, и роль турецкой армии, занимаемая в общественном мнении – это заблуждение. Этими учениями Азербайджан показал России только одну из своих альтернатив. Азербайджан также показал, что такие враждебные шаги России вместо того, чтобы изолировать Азербайджан, вынуждают его проводить реальную работу по построению более серьезных союзнических отношений. С точки зрения политического сотрудничества, это расширило возможности Азербайджана для более глубоких отношений с Европейским Союзом.

В Азербайджане по-прежнему распространено мнение, что важно действовать с благословения России для освобождения оккупированных территорий. Однако события в Товузе еще раз показали, что благословений от России мы не получим. Поэтому Азербайджану следует подумать о высшей форме союза с США и Евросоюзом.

Лицо «братской» России после товузской провокации открыто превращается в лицо врага. Не дадим себя обмануть дружеским улыбкам дипломатии, мы должны попытаться устоять перед лицом этого врага силой большого союзника или союзников. Когда на карту поставлена судьба нашего государства, нам некуда отступать.

Мы должны понять необходимость нашей внутренней солидарности перед лицом этой угрозы.

Сближение с Россией страшнее отдаления от России».

Minval.az