Заявление бывшего временно исполняющего обязанности сопредседателя от США МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда можно расценить в качества проармянского, предложенный им вариант неприемлем для нас. Об этом в беседе с корреспондентом Minval.az заявил политолог Расим Агаев.

На днях Р. Хогланд в интервью «Голосу Америки» заявил, что Минская группа ОБСЕ неспособна решить карабахский конфликт, и предложил оставить Нагорный Карабах под протекторатом ООН на неопределенное время. «И в дальнейшем, спустя годы, когда, возможно, эмоции поостынут, обе стороны смогут изъявить свои желания на будущее под руководством ООН», — отметил он.

Подобными методами, считает Р.Агаев, предлагается оставить оккупированные территории Азербайджана за Арменией, «чтобы морочить нам голову еще неопределенное время».

По мнению нашего собеседника, Азербайджан давно обнародовал свою позицию, согласно которой оккупированные территории должны быть возвращены.

«Не думаю, что подобные заявления делаются из-за желания урегулировать проблему. Речь идет не просто о территориях, речь идет об урегулировании карабахского конфликта. А для урегулирования конфликта нужно вернуться к тому, с чего все началось. Нагорный Карабах всегда был в составе Азербайджана. Это нужно восстановить. И только после этого сесть за стол переговоров — чего еще проще? Если ты хочешь урегулировать проблему, достаточно сложную, почему бы не воспользоваться объективным положением вещей?», – вопросил политолог.

По словам Р.Агаева, поведение Армении вызывает подозрение. «Они хотят отхватить территорию, а потом при встрече сказать, мол, знаете, это «наша» территория. Но это не тот вариант. Да и сама ситуация в Армении складывается неблагополучно. Помимо этого, международная общественность все больше убеждается в виновности армян, в том, что они ведут себя неправильно. А проводимая Ереваном политика не укладывается в современные международные отношения. И они хотят создать видимость мирных инициатив, дескать, «Армения предложила то-то и то-то. В Ереване понимают, что они оказались в неблагополучной ситуации — тут и внутренние проблемы, и усталость армянской диаспоры. Всем надоело этим заниматься, так как Армения – оккупант. Но в Ереване хотят, чтобы все смирились с этой политикой», — подчеркнул наш собеседник.

«Армения оккупировала Нагорный Карабах и семь районов вокруг него под знаменами развала СССР. Сейчас они также претендуют на территории Турции. Остается пожелать им захватить Тегеран, и все. Армяне – народ, «воспитанный» на захвате чужой территории, претензиях ко всему миру. Мол, все им должны «помочь» создать «великую» страну, в которой будет проживать не более 500 тысяч армян, так как все остальные разъехались по миру. А Запад, как и Москва, делают вид, будто ничего такого нет.

Никто не спрашивает у Армении, а кто там будет жить в «стране», которую они хотят создать на чужих территориях, на тех самых, куда метит Ереван? Неужели те же армяне, являющиеся гражданами России, бросят Москву и переедут в Ереван? Нет. Поэтому в Армении вновь звучат «старые песни о главном», так как если они откажутся от нашей оккупированной территории, ни одно правительство Армении не усидит на своем месте», — продолжил он.

Упомянув об ожидающейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, Р.Агаев подчеркнул, что, прежде всего, это будет ознакомительная встреча.

Бахтияр Сафаров

Minval.az