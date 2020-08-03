Применение силы произошло не на линии соприкосновения, а на границе Армении с Азербайджаном. Почему это произошло сейчас — вот основной вопрос, на который еще никто не ответил, сказал в интервью «Голосу Америки» бывший временно исполняющий обязанности сопредседателя от США Минской группы ОБСЕ, посол Ричард Хогланд, комментируя недавнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

Хогланд отметил, что имел неофициальную беседу с личным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. «На данный момент они не могут осуществлять наблюдательскую миссию в зоне напряженности. Минская группа приложила большие усилия для снижения напряженности и возврата к статус-кво. Но у меня есть ощущение, что она, к сожалению, неспособна решить вопрос», — сказал Хогланд.

Хогланд считает, даже при наилучших намерениях, при полной поддержке вовлеченных сторон и такой великой державы, как Россия, Минская группа просто не может решить эту проблему. Он напомнил о наличии 4-ех резолюций Совбеза ООН по карабахскому вопросу, так называемых Мадридских принципах, которые предлагают некоторые решения. «Даже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что до тех пор стороны не готовы решить этот вопрос на основе взаимных компромиссов, такая ситуация продолжится, и в которую, к сожалению, может быть вовлечено гражданское общество», — сказал американский дипломат.

Посол, правда, делает оговорку — это его личная точка зрения. «Лично я считаю, что вопрос должен стать проблемой ООН, и единственный путь — это оставить Нагорный Карабах под протекторатом ООН на неопределенное время. И в дальнейшем, спустя годы, когда, возможно, эмоции поостынут, обе стороны смогут изъявить свои желания на будущее под руководством ООН», — заключил Хогланд.

Коснувшись роли России в урегулировании карабахского конфликта, Хогланд сказал, что было бы безответственно утверждать, что Россия является причиной этого конфликта. «Тем не менее, если мы остановимся и посмотрим назад, то увидим ряд очевидных обстоятельств. Во-первых, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что развал СССР стал самой большой катастрофой прошлого века. Он периодически заявляет, что страны постсоветского пространства — полагаю, что и Армении и Азербайджана, — находятся специальной зоне внимания России. Можем назвать условно эту зону привилегированной, и где множество нерешенных конфликтов. Мое личное мнение, что если бы Россия действительно хотела решить этот конфликт, то вероятно предпринимала бы более активные действия в этом направлении», — сказал американский дипломат.

Говоря о роли Турции в урегулировании, Хогланд указал на отсутствие каких-либо доказательств или свидетельств «прямого вовлечения Турции» в карабахский конфликт: «Конечно, мы все знаем, что Азербайджан и Турция близкие союзники, но и Армения с Россией также союзники. В регионе есть иные акторы, которые могут оказаться в выигрыше от этой ситуации».

Minval.az