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Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, которое должно было состояться сегодня по инициативе генсека Станислава Зася, отложено на неопределенное время. Об этом радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, заседание отложено из-за консультаций между сторонами, а также необходимости уточнить формат обсуждений. Он отказался ответить, по чьей инициативе заседание было отложено.

Ранее сообщалось, что 13 июля состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России, в ходе которого Баку предостерег ОДКБ от вмешательства в конфликт с Арменией.

Minval.az