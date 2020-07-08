Инвестиции в проект по выращиванию рыбы в Лотошинском районе Московской области превысят 3 млрд рублей, сообщает Минсельхозпрод Московской области. Проект реализует компания «Лотофиш», созданная осенью прошлого года компанией «Крокус» (входит в Crocus Group Араза Агаларова).

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«Реализация первого этапа проекта, который завершится в июне 2021 года, позволит через три года выйти на объемы производства готовой продукции в более чем 2,1 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей», — сообщил глава Минсельхозпрода Андрей Разин.

Компания «Лотофиш» создана на базе рыбхоза «Лотошинский», производство которого было законсервировано в 2015 году. В конце прошлого года Crocus приобрел его имущество.

Производственные мощности рыбхоза насчитывают 13 выростных прудов, 11 нагульных прудов и зимовальный комплекс из 23 бассейнов. «Общая площадь прудов составляет более 1,5 тыс. га. В ближайшей перспективе в рамках проекта здесь планируется строительство гибридно-селекционного центра. Это будет многофункциональный унифицированный индустриальный комплекс для производства объектов аквакультуры, включающий помещения с бассейнами и инкубационными аппаратами, а также производственную лабораторию», — отметил Разин.

В гибридно-селекционном центре планируется выращивать различные виды рыб от инкубации икры до товарной продукции.

Рыбоводство — новый бизнес для Crocus Group.

Кроме того, согласно «СПАРК-Интерфакс», компания учредила ООО «Лотофиш премиум», которая будет заниматься переработкой и консервированием рыбы, моллюсков и ракообразных.

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