Собеседник Minval.az — руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

— Накануне был утвержден флаг, а в ближайшие дни, как ожидается, общественности представят герб и гимн Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании. Как Баку намерен воспользоваться данной инициативой в своих интересах?

— Данная идея очень хорошая. Долгие годы Армения пропагандирует идею о том, что они сотни лет жили в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, что их, якобы, выселили оттуда. Хотя на самом деле все происходило наоборот. Земли, на которых была создана нынешняя Армения, всегда принадлежали Азербайджану, на них всегда жили азербайджанцы. Потом, из Турции и Ирана, вывели часть армян и переселили их в Западный Азербайджан, хотя еще тогда численность азербайджанцев значительно превышала численность армян.

В свое время в Нагорном Карабахе был установлен памятник, приуроченный к 150- летию переселения армян из Ирана. После того, как эти территории были оккупированы, армяне разрушили этот памятник. Их цель ясна, так как они не хотят, чтобы всем было ясно, что они являются пришлыми людьми на этой земле. А потому они на протяжении долгих лет продолжают утверждать, что эти земли «принадлежат» им. К сожалению, среди международной общественности есть силы, которые им верят и оказывают поддержку.

Однако тот факт, что в данный момент создана Республика Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании, ведутся работы по созданию герба и гимны данной Республики — это важная часть нашей политики. К тому же и наш президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал в ходе выступлений, что не было Армянской Республики, что армяне — пришлые люди в Иреванском ханстве. Если армяне оккупировали наши исторические земли, не имея на это какого-либо права, то и у нас есть все права на наши исторические земли в Западном Азербайджане. Необходимо вести разъяснительную работу в электронных и печатных СМИ, и не только в Азербайджане, но и за рубежом. Сейчас создаются определенные структуры правительства Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании. Они должны проводить семинары и конференции не только в Баку, но и в других странах.

— Почему мы так долго медлили в этом вопросе?

— Дело не в том, что мы были не готовы. Просто мы были заняты решением других проблем – боролись с армянским сепаратизмом, была война в начале 90-х годов, разрушительный процесс в самом Азербайджане. Затем наступил период стабилизации, усиления нашей армии. И на этом этапе мы должны создавать данную структуру — Республику Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании. Когда человеческая численность больше миллиона, они имеют право

возвратиться на свои исторические земли. И пусть армяне, и те, кто их поддерживает, поймут, что не только армяне имеют право на какие-то территории. Нашей исторической территорией является не только Нагорный Карабах, но и земли, на которых создана нынешняя Армения. Но это не означает, что мы завтра начнем войну с Арменией за наши исторические земли. Мы продемонстрируем следующее: если у армян есть претензии на наши земли, то и у нас есть претензии на землю, на которой создана Армения, и которая является нашей исторической территорией.

— Кто из наших союзников может поддержать нас в этом вопросе?

— Это те же союзники, которые долгое время оказывали нам поддержку, и которые могут оказать поддержку в данном вопросе. Это наши три стратегических союзника — Турция, Пакистан и Саудовская Аравия. Если мы обратимся к этим странам, они нас обязательно поддержат. Мы также можем поднять вопрос создания Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании в структуре стран-членов ОИС.

— Как мы намерены восстановить право выходцев из Армении вернуться на свои родные земли?

— Да, мы понимаем, что при нынешних реалиях это невозможно. Но нужно работать и в этом направлении. Ведь существовали и другие примеры. Были правительства в изгнании, и они работали над вопросом возвращения на свою историческую родину. Кто-то смог добиться этого, а кто-то нет. Но все знали, что данная проблема существует. Если даже мы не достигнем своей цели, к примеру, за 20-30 лет, но, тем не менее, сможем показать мировой общественности, что существует и такая проблема, и мы стремимся решить ее.

Вновь повторюсь, это не означает, что мы завтра начнем войну с Арменией за наши исторические земли. Пусть хотя бы армяне освободят наши земли в Нагорном Карабахе. А по другим вопросам, думаю, мы сможем договориться.

— Любая идея нуждается в финансовой подпитке. В условиях пандемии коронавируса в мире, сниженных цен на нефть, как мы намерены решать «финансовый» вопрос?

— Думаю, что больших финансовых затрат на эти цели не понадобится. Тем не менее, у правительства в изгнании должно быть свое здание, им нужно оказать и иную поддержку. К примеру, мы можем обратиться в международным инстанциям. Слава Богу, у нас есть деньги, и мы можем финансово поддержать данную инициативу. Самое главное, чтобы те лица, которые хотят быть представленными в качестве правительства Западного Азербайджана, должны приступить к подготовке программы, подсчитать бюджет и обратиться за помощью к правительству Азербайджана. Думаю, что наше правительство поддержит все эти инициативы.

Бахтияр Сафаров

Minval.az