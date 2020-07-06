Состоялось очередное заседании Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании. На заседании был выбран флаг сформированного правительства, а 4 июля объявлен Днем флага Республики.

Председатель инициативной группы Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании, профессор турецкого университета Эрджиес Гафар Чахмаглы подтвердил данную информацию.

Что касается символов флага, Чахмаглы отметил:

«Как видите, много красного цвета, который символизирует масштаб трагедий тюрков Западного Азербайджана. Голубой цвет символизирует тюркство, а зеленый – ислам. Полумесяц и восьмиконечная звезда указывают на принадлежность к Азербайджанской Республике».

Он добавил, что в настоящее время действует комиссия по созданию государственных атрибутов под руководством известной представительницы интеллегенции Ясемен Гарагоюнлу.

«Когда было объявлена Республика, комиссии были представлены несколько вариантов флага и после длительных обсуждений был выбран нынешний вариант. Идет работа над другими государственными атрибутами, объявлен конкурс. В ближайшие дни мы представим общественности герб и гимн», — приводит его слова газета «Ени Мусават».

Minval.az