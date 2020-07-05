В отеле Fairmont Baku, расположенном в Сабаильском районе столицы, были осуществлены соответствующие контрольно-профилактические меры в связи с несоблюдением правил особого карантинного режима, нарушением социальной дистанции и действующих профилактических мер.

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Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, лица, запечатленные на кадрах, были вызваны в соответствующее управление полиции, и к ним было применено административное взыскание. Были проведены профилактические и разъяснительные беседы с каждым из задержанных, было отмечено, что их действия представляют являются нарушением антиэпидемического режима, санитарно-гигиенических и карантинных правил, применяемых в стране, а также представляют опасность для жизни и здоровья людей. Задержанные выразили искреннее сожаление по поводу своих действий.

Задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Minval.az