Полиция проводит операцию в известном отеле Fairmont Baku, Flame Towers, нарушившем требования особого карантинного режима, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров АР, пишет «Спутник».

Согласно сообщениям в соцсетях, устанавливается личность лиц, отдыхающих в общем бассейне гостиницы, их доставляют в полицейское отделение.



Ранее в сети появились фотографии, сделанные на территории известного отеля. Несмотря на продление особого карантинного режима в Баку и ряде городов и районов страны до 20 июля, Fairmont Baku нарушил установленные запреты и правила.



Minval.az