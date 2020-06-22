Центральный районный суд Волгограда арестовал Виталия Васильева, обвиняемого в убийстве иностранного студента Тимура Гаврилова в Волгограде, говорится в сообщении руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.

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Васильев заключен под стражу на два месяца, до 21 августа текущего года, отметила Вальковская. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве.

Напомним, что ночью после празднования Дня России в Волгограде был зарезан студент из Азербайджана. 17-летний Тимур Гаврилов был убит с особой жестокостью — ему нанесли 20 ножевых ранений.

Minval.az