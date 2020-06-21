Подозреваемого в совершении убийства азербайджанского студента в Ворошиловском районе Волгограда задержали в Смоленске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

«Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области также отправились на место вместе со следователями. Руководитель пресс-службы ведомства Светлана Смольянинова уточнила журналистам, что оперативники задержали подозреваемого в такси. Мужчина не стал оказывать сопротивления, задержания не ожидал.

Напомним, что ночью после празднования Дня России в Волгограде был зарезан студент из Азербайджана. 17-летний Тимур Гаврилов был убит с особой жестокостью — ему нанесли 20 ножевых ранений.

20 июня волгоградские правоохранители назвали имя подозреваемого в убийстве 17-летнего Тимура Гаврилова, учащегося медицинского университета.Предполагаемым убийцей парня сейчас считается житель Советского района 22-летний Виталий Николаевич Васильев.

Minval.az