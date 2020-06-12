«В отличие от прошлой недели, на этой неделе деятельность аптек разрешена».

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Об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

По его словам, аптеки cмогут работать после того, как внесут информацию о сотрудниках на сайт icaze.e-gov.az: «Но аптеки могут работать только с предоставлением услуг по доставке. То есть аптеки будут осуществлять в случае необходимости доставку на дом лекарств без рецепта, а не рецептурных лекарств. Аптеки, получившие разрешение в системе, и их контактные номера будут указаны в СМИ, чтобы граждане знали номер телефона аптеки, которая находится рядом с их местом жительства, и могли сделать, при необходимости, заказ лекарств. В это время сотрудник аптеки доставит этот препарат гражданину. Граждане не могут пойти в аптеку, это запрещено».

У.Мехтиев отметил, что приобрести лекарство можно лишь посредством службы доставки: «Но в любом случае мы призываем граждан предварительно запастись продуктами питания, водой, лекарственными препаратами, которые они принимают ежедневно, обезболивающими и т.д., чтобы не испытывать трудности во время карантина. Служба 108 также подключена, в случае загруженности линий, можно позвонить на 108. Но это не значит, что мы должны звонить и делать различные заказы в этот день».

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