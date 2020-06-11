В дни жесткого карантина – с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня в девяти городах и районах страны аптеки будут работать только в режиме доставки лекарств на дом, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

Перемещение сотрудников аптек, которые будут работать в указанные даты, а также их автомобилей будет разрешено после того, как работодатель внесет информацию о них в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи.

После регистрации информация об адресах, часах работы и телефонных номерах аптек, которые будут работать в эти дни, будут размещены на сайте www.koronavirusinfo.az

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