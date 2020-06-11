В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяранском, Абшеронском, Сальянском, Кюрдамирском, Евлахском и Исмаиллинском районах с 00:00 14 июня до 06:00 часов 16 июня в режиме жесткого особого карантина разрешена деятельность по сбору сельскохозяйственной продукции в районах, а также в сфере орошения, неотложных ветеринарных и фитосанитарных услуг.

Кабинет министров в связи с этим внес соответствующие изменения в постановление от 9 июня 2020 года «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Абшеронского, Сальянского, Кюрдамирского, Евлахского и Исмаиллинского районов».

Передвижение физических лиц, действующих в указанных сферах, будет разрешено на основании справки территориальных представительств местных органов исполнительной власти по месту пребывания. Соответствующая справка должна быть получена фермером до ужесточения особого карантинного режима, в справке будут указаны фамилия, имя, отчество физического лица, серия и номер удостоверения личности, территория, на которой разрешено движение, и срок действия справки. В районах разрешена деятельность по сбору сельскохозяйственной продукции, а также движение сельскохозяйственной техники в связи с орошением, неотложными ветеринарными и природоохранными услугами.

Также в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Апшеронском, Сальянском, Кюрдамирском, Евлахском и Исмаиллинском районах разрешена деятельность аптек, осуществляющих адресную доставку заказанных лекарственных средств.

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