Кабинет министров Азербайджана в четверг утвердил изменения о локдауне на 14-15 июня.

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Согласно изменениям, опубликованным на официальном сайте Кабмина и утвержденным премьер-министром Али Асадовым, в период локдауна будут работать аптеки, осуществляющие доставку лекарств.

“Наряду с больницами и скорой помощью, также будут работать аптеки, которые осуществляют доставку лекарств по адресам на заказ”, — отмечается в сообщении.

Minval.az