Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $2,96 млрд на помощь бездомным, а также тем, кто может остаться без крыши над головой из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.

«Я выделяю $2,96 млрд <…> для поддержки бездомных американцев и тех, кто рискует стать бездомным из-за потери работы или зарплаты, а также болезни вследствие COVID-19 [вызываемое новым коронавирусом заболевание]. Мы заботимся о самых уязвимых гражданах нашей страны», — написал он во вторник на своей странице в Twitter.

I am allocating $2.96 BILLION in Emergency Solutions Grants to support homeless Americans and those at risk of becoming homeless because of job or wage loss, or illness due to COVID-19. We are taking care of our Nation’s most vulnerable citizens. Thanks @SecretaryCarson!

