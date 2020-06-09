Инцидент в Ясамальском районе Баку с бросанием мусора в полицейских и последующим арестом получил ожидаемое продолжение. «Мусорокидальщикам» уже предъявлены обвинения по статье 535 Кодекса об административных проступках (злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего), а Ясамальский районный суд приговорил 11 человек к 10, 15, 30 суткам административного ареста. В свою очередь, уволен из МВД полицейский, который беседовал с жильцами дома на повышенных тонах и еще назвал одну женщину и ее супруга «зайцами». И, конечно же, продолжается горячая дискуссия в социальных сетях. Причем, как отметил ранее Minval.az, невиданную активность на ниве поиска в этом мусоре «гражданского протеста», «борьбы за права человека» и т.д. проявили и находящиеся за рубежом в статусе политических беженцев персонажи, усиленно выдающие себя за крупных оппозиционных деятелей, и некоторые «либеральные» СМИ.

Намеренно оставим в стороне едкие вопросы, надо ли так понимать, что подобные «мусорные» выходки в этих кругах считают вполне нормальной «формой протеста» и не следует ли всем тем, кому не понравится, скажем, статья в тех же СМИ, сложить перед офисом этих СМИ мусор и назвать это «гражданским протестом». В конце концов, провоцировать граждан на подобные противоправные выходки — аморально и противозаконно. Важно другое. В числе прочего, на сей далеко не благодатной ниве в очередной раз капитально опозорилось «Настоящее время». Сей медиа-орган по традиции завел пластинку насчет «полицейского произвола», «нарушений прав человека» и т.д.

«Настоящее время», как известно, вообще любит распространять фейки об Азербайджане. Недавно это претендующее на «статусность» СМИ попыталось в худших традициях комсомольских «агиток» тридцатых годов уверять всех и вся, будто бы в Азербайджане едва ли не каждую четвертую девушку выдают замуж насильно. В начале «коронавирусной пандемии» у этого органа вообще случился «ляпсус века» — его сотрудники умудрились опубликовать рейтинг, где провозгласили, что из всех государств постсоветского пространства лучше всех готова к эпидемии…Армения. И на сей раз, рассказывая об инциденте в одном из дворов Баку, сотрудники «НВ» попытались применить старый способ лжи: говорить вроде бы правду, но так, чтобы собеседник понял превратно. И, порассудив о том, что «Азербайджан с 6 июня ужесточил карантинные меры в пяти регионах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации», а «неработающим людям запрещено покидать жилье», не только «забыли» упомянуть, что запрет этот был введен только на выходные. «НВ» добавляет, что «по официальным данным на 7 июня выявлены более 7 тысяч заражений COVID-19», ненароком создавая впечатление, будто бы это цифры за сутки, а не с начала эпидемии.

Можно выстроить десятки предположений, чего тут было больше — поиска «горячей новости», попытки выдать желаемое за действительное (ну нет в Азербайджане «протестных настроений» в ожидаемых масштабах, и остается только выдавать за них бытовое хулиганство) или стремления навязать нашей стране «из-за бугра» сценарий нынешних беспорядков и погромов в американских городах. Но…реакция общественности, причем на ФБ-аккаунте самого «Настоящего времени», оказалась совсем не той, на которую рассчитывали авторы «репортажа». В ответ на заявление «НВ», что «оппозиция и правозащитники осудили действия полиции», один из пользователей едко замечает: «А что правозащитники хулиганов защищают??((« Пользователь под ником John Paul замечает: «Молодцы менты, не спустили беспредел. Иначе как в США».

Артур Арутюнян задает более чем здравый вопрос: «А зачем бросать в полицию мусор? Сами создали провокацию, а потом удивляются, почему полицейские жестко так себя ведут…ответ очевиден, власть надо уважать, потому что власть это срез общества. Правда это не мое дело, да и еще с моей фамилией…но раз в рекомендациях показывают, то вот и мое мнение». Галина Политыко недоумевает: «Полиция все правильно делает, а как по другому?» Наконец, многие пользователи советовали «Настоящему времени» наконец перестать выискивать негатив в постсоветских странах и начать рассказывать о том, что происходит в США.

И такая реакция общественности была более чем ожидаемой.

Прежде всего, любителям такой вот, пардон, «мусорной демократии» нелишне было бы посоветовать сравнить действия азербайджанских полицейских и их коллег в самых что ни на есть демократичных странах. В том числе, вернее, прежде всего, при разгоне массовых акций на улицах. А еще ознакомиться с тем, как должны вести себя стражи порядка, если задержанный сопротивляется полиции. Для сведения: «винтить по-жесткому» полиция в этом случае не только имеет право, но даже обязана.

И самое главное, никто не отменял базовых понятий правопорядка. Закон надо соблюдать, даже если его положения не до конца понятны, если коронавирус не кажется серьезной угрозой и вообще в воскресенье хочется «тусить» во дворе. Можно составить петицию, коллективный иск, нанять адвоката, но не драться с полицией и не бросать в нее мусор. Потому что полиция на это ответит.

Здесь, возможно, надо немного отвлечься от «горячей хроники». И привести отрывок из детективной повести Юрия Кларова «Черный треугольник», написанной от лица революционера, возглавившего в Москве в 1918 году Совет милиции: «<Розу> Штерн я видел дней десять назад, когда в недрах Московской федерации анархистских групп возник смелый проект о ликвидации тюрем (их предлагалось превратить в музеи, повествующие о гнете царизма), а заодно и милиции. Роза сопровождала посетившего меня заведующего отделом пропаганды федерации низкорослого человека с наивными глазами младенца, которого называли Пол-Кропоткина. Немного смущаясь от того, что надо растолковывать такие элементарные вещи, он популярно объяснил мне, как после подобной акции возрастет в массах авторитет большевиков. Роза же заявила, что федерация берет на поруки всех бывших заключенных и полностью отвечает за них своей революционной совестью. Для начала я познакомил их со сводками уголовно-розыскной милиции, которые свидетельствовали о стремительном росте преступности. <…>Я сказал, что из уважения к идейным анархистам никак не могу всерьез обсуждать этот, по меньшей мере, легкомысленный проект. «А тебе известно, что в Брянске анархисты освободили всех уголовных заключенных?» – перешла в наступление Роза. «Известно. Теперь там обыватели боятся выходить на улицу»». И понятно, что торжество такой вот анархии на собственной улице мало кому хочется видеть, неважно, в какие бы красивые лозунги ее ни оборачивали. А «Настоящему времени», которое нечаянно перепутало прекрасную либеральную идею, пардон, с мусором, остается только посоветовать быть разборчивее. И не обижаться, когда потом «на мусорной свалке» оказывается собственная репутация. Точнее, то немногое, что от нее осталось.

Экспертная группа Minval.az

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