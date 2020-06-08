«Еще раз выражаю благодарность нашим гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к нашему призыву не покидать свои дома в период ужесточенного особого карантинного режима. Но должен с сожалением отметить, что отдельные граждане нарушили карантинный режим и совершили другие противозаконные действия».

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Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсана Захидова. Он отметил, что в связи с распространенными кадрами проводится расследование.

«Каждому противозаконному действию независимо от того, кем оно совершено – сотрудниками полиции или же гражданами, будет дана юридическая оценка и по ее результатам будут приняты соответствующие меры», — добавил Э.Захидов.

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