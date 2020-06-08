Министерство внутренних дел выразило гражданам благодарность.

Как сообщается на сайте Министерства, в информации говорится:

«Дорогие граждане!

В связи с ужесточением особого карантинного режима в субботу и воскресенье вам было запрещено покидать место жительства и место пребывания. От имени личного состава органов внутренних дел выражаем вам признательность за понимание и соблюдение требований особого карантинного режима.

Вы терпеливо оставались дома два дня, оберегая здоровье себя и близких. Верим, что если и в будущем будет принято такое же решение, вы вновь продемонстрируете терпеливость и выдержку.

Еще раз спасибо!».

Minval.az