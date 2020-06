Нью-йоркский прокурор района Куинс Мелинда Катц отказалась преследовать людей, нарушивших комендантский час или правила социального дистанцирования. Таким образом она сообщила о своей поддержке аналогичной позиции окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса.

Она отметила, что привержена делу изменений ради социальной справедливости. Она не будет налагать санкции на людей, задержанных за это нарушение.

Наш моральный долг состоит в проведении такой общественной политики, которая будет гарантировать ньюйоркцам, что при нашей системе правосудия жизни темнокожих тоже важны, а насилие со стороны полиции является преступлением, — процитировала она в Twitter Вэнса.

We are proud to be a united front on this issue. Queens DA Katz is committed to reforms in the name of #SocialJustice and has declined to prosecute based on curfew and social distancing violations. https://t.co/cgw2BMfKOU

— Queens District Attorney Katz (@QueensDAKatz) June 6, 2020