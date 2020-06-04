Премьер-министр Али Асадов в четверг выступил с экстренным обращением к гражданам в связи с ужесточением карантинного режима.

«В течение карантинного периода основным требованием в обращениях врачей и других официальных лиц является соблюдение санитарно-эпидемиологических и гигиенических правил. Большая часть нашего населения, высоко оценив проделанную работу, проявила солидарность и первоначально соблюдала эти рекомендации и требования.

Но, к сожалению, хочу отметить, что во время последних смягчающих мер большая часть наших граждан не соблюдала установленные правила и рекомендации по изоляции. В результате в последние дни резко возросло число инфицированных.

Исходя из этого, и согласно обращению медицинского штаба, Оперативный штаб сегодня принял решение.

Согласно решению, с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня по причине увеличения случаев заражения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе будет применен жесткий карантинный режим. Соблюдение требований, указанных в решении, является обязательным. Если число случаев заражения будет увеличиваться в других городах и регионах, жесткие меры будут применены и там.

Контроль за исполнением решения возложен на Министерство внутренних дел. В заключение хочу еще раз отметить, что главной целью всех принимаемых мер является защита здоровья и жизни наших граждан», – отметил премьер.

При этом он не исключил, что аналогичный жесткий режим карантина в крупных городах страны может применяться и 13-15 июня.

5 июня режим работы для государственных структур и органов сокращен до 14:00 .

При этом в выходные без ограничений будут работать органы полиции, коммунальные структуры, больницы, предприятия социальных услуг. Также разрешены грузоперевозки всеми видами транспорта, добыча нефти и газа, ее хранение и переработка, телерадиовещание, связь, мелиорация, производство электроснабжение и ее снабжение, а также деятельность производственных предприятий, носящих бесперебойный характер.

Граждане смогут покидать свои места проживания только при двух случаях: необходимости в получении неотложной медицинской помощи и для участия в похоронах близких. В обоих случаях граждане должны обращаться в МВД и получить соответствующее разрешение.

В рамках режима полностью запрещается работа всех объектов торговли и услуг, приостанавливается работа общественного транспорта.

Minval.az