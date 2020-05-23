Как сообщал ранее Minval.az, бывший глава спецслужб Армении Давид Шахназарян заявил, что в Европарламенте подготовлен новый проект, в котором есть «очень опасный пункт» для Армении и сепаратистов Карабаха, что свидетельствует о полном фиаско армянских властей.

В частности, по его словам, в отличие от проекта такого документа, принятого в 2017 году, не существует трех принципов: территориальной целостности, самоопределения и неприменения силы. В ней имеется формулировка, в которой подчеркивается приверженность ЕС суверенитету, территориальной целостности и политической независимости стран Восточного партнерства в пределах их международно признанных границ и поддержке их усилий, направленных на принуждение к полному выполнению этих принципов, и вместе с тем отмечается важность единства и солидарности государств-членов.

В связи с данным вопросом за комментариями мы обратились в Министерство иностранных дел Азербайджана.

«Да, мы осведомлены о данном проекте резолюции. Попрошу вашего терпения и обещаю дать эксклюзивное интервью по завершению данного вопроса», — заявила «Минвалу» пресс-секретарь МИДа Лейла Абдуллаева.

Minval.az