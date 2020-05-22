Спортсмен Кямиль Зейналлы, арестованный за нарушение правил карантинного режима, вышел на свободу. Об этом сообщил адвокат Адем Мамедов.

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По его словам, которые приводит «Репорт», срок административного ареста в отношении К.Зейналлы истек.

Отметим, что Наримановский районный суд приговорил К.Зейналлы к 10 суткам административного ареста.

Он был признан виновным в нарушении правил карантинного режима и вышел из дома без предварительного SMS-разрешения. Он был наказан по статье 211 Кодекса об административных проступках.

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