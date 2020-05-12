Решением Наримановского районного суда Камиль Зейналлы был арестован на 10 суток.

Об этом заявил Расим Гараев, являющийся помощником тренера по фитнесу Камиля Зейналлы, оказывающего финансовую помощь нуждающимся лицам в карантинный период.

Он поделился подробностями ареста спортсмена.

«Камиля арестовали в связи с нарушениями правил карантинного режима. 5-6 дей назад он поехал в Уджарский район с целью оказания финансовой помощи нуждающимся, а затем в Физули. В связи с тем, что жителям Баку запрещено выезжать в регионы, ему заявили, что он нарушил правила карантина», — сказал он в беседе с изданием «Оху».

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