Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о частичном смягчении с 18 мая режима социальной изоляции для предотвращения распространения коронавируса COVID-19

«С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), общего количества инфицированных среди населения страны и динамики выздоровления пациентов, принято решение смягчить еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима», — говорится в сообщении.

Согласно решению Штаба, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных и скорости заражения, с 00:00 18 мая 2020 года по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому району:

отменяется система СМС-разрешений, а также предоставление разрешений с портала «icaze.e-gov.az», служебного удостоверения либо справки с места работы;

отменяется ограничение на входы на территории бульваров, парков, центров отдыха при условии не собираться в группы более 10 человек;

восстанавливается работа ресторанов, кафе, чайных домов, а также всех объектов по оказанию услуг клиентам с 08:00 до 18:00 (за исключением использования кальянного оборудования в объектах общепита).

отменяется запрет на выход людей из дома старше 65 лет .

восстанавливается деятельность музеев и выставочных залов;

Тем не менее, в Оперштабе отмечают, что люди старше 65 лет подвержены риску заражения вирусом COVID-19, поэтому им рекомендуется выходить из дома только по необходимости. При этом необходимо не находиться в людных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться индивидуальными средствами защиты.

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«Услуги в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания в период пандемии должны предоставляться в соответствии с соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и методическими указаниями Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Соблюдение этих правил является прямым обязательством руководящих лиц и сотрудников объектов общепита, а также клиентов, пользующихся услугами. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством», – заявили в Оперштабе.

Вместе с тем в настоящее время в период особого карантинного режима по стране остаются в силе следующие ограничения:



запрет на въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых перевозок;



запрет на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, а также в Гянджу и Лянкяран, за исключением автомобилей спецназначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительных, спасательных, а также грузовых; прекращение пассажироперевозок наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны.

прекращение учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях;



ограничение числа работников в государственных учреждениях в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе;



временное прекращение приема групп и отдельных граждан в государственных учреждениях, за исключением центров службы ASAN и DOST;



запрет на организацию и проведение поминок в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон;



запрет на проведение свадеб;



прекращение проведения всех массовых мероприятий, в том числе культурно-спортивных мероприятий;



запрет на деятельность служб по организации мероприятий, в том числе запрет на проведение дней рождения, свадеб, помолвок и других подобных мероприятий в этой сфере в домах клиентов или в других местах;



запрет на скопление граждан в группы из более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, в бульварах, парках и других местах;

прекращение деятельности развлекательных объектов, в том числе детских развлекательных объектов (включая и находящиеся на территории бульваров и парков);

прекращение деятельности культурных объектов, а также кинотеатров, театров, спортзалов, за исключением музеев и выставочных салонов;

прекращение деятельности крупных торговых центров и «моллов» на территории страны, за исключением действующих в них продовольственных магазинов и аптек;

запрет на использование кальяна на объектах общественного питания;



приостановка обслуживания клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, а также во всех заведениях общественного питания с 18:00 до 08: 00;



запрет на посещение родственниками лиц, проходящих курс лечения в медицинских учреждениях;



прекращение услуг в сфере спорта, реабилитации (за исключением медицинских услуг в этой сфере);



оказание услуг массажа и бани;



Режим работы по сферам, деятельность которых разрешена, должен осуществляться в соответствии с необходимыми правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, методическими указаниями, представленными оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджана в период пандемии.

Minval.az