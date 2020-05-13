Вчера известный спортсмен Кямиль Зейналлы, который помогает бедным в дни карантина, был арестован на 10 суток.

По решению Наримановского районного суда спортсмен был арестован за нарушение карантинного режима.

Как написал в соцсети друг Кямиля Зейналлы Ровшан Тагиев, после суда спортсмен поговорил по телефону со своей дочкой и сказал ей, что уезжает на 10 дней в Турцию, чтобы там помогать бедным.

«Кямиль после суда позвонил дочке и сказал, что уезжает на 10 дней в Турцию, чтобы раздать бедным продукты и сказал, чтобы она не беспокоилась за него. Он сказал ей, что любит ее и будет ей звонить, если телефон будет работать», — написал Ровшан Тагиев.

Minval.az