«Я не считаю, что правы те, кто критикуют депутатов за договор, заключенный в 2016 году между Азербайджаном и Ираном о строительстве гидроузлов и гидроэлектростанций на реке Араз».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, представители правительства не вносят ясности в этот вопрос на должном уровне.

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«Получается, что депутаты не учли национальные интересы Азербайджана. Я заново изучил этот договор. Главной целью Азербайджана в заключении этого договора с Ираном является то, что до восстановления территориальной целостности нашей страны иранская сторона берет ответственность на себя, предоставление водных запасов третьей стране запрещается. Водными запасами Иран может пользоваться только для удовлетворения своих потребностей. Во всех случаях за основу принимается территориальная целостность Азербайджана. Этот договор не противоречит интересам Азербайджана. Просто проблема в том, что Иран самовольно строит дорогу, помогая армянским дашнакам. Тем самым Иран нарушает нормы международного права, и всегда нарушал их. Это не новость. Я прочитал письмо шейха Трампу. Считаю, что туда следовало добавить то, что в этих условиях изоляции Иран оказывает еще большую поддержку армянским террористам. Нам следует учитывать это», – цитирует его АПА.

Minval.az