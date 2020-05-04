«Ношение медицинском маски пассажирами бакинских автобусов очень важно, от пассажиров требуется надевать маски».
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Об этом заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли на брифинге для представителей СМИ.
По его словам, предусмотрены и штрафы за отсутствие масок у пассажиров.
«В ближайшие дни Оперативный штаб при Кабинете министров обнародует информацию о механизме применения этих штрафов», — подчеркнул В.Керимли.