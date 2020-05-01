В ряде общественных мест использование защитных средств будет обязательным. Об этом на брифинге сказал председатель Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в связи с режимом карантина в Азербайджане составлено шесть новых инструкций по приему граждан, поведению в общественном транспорте, на рынках и ярмарках, объектах туризма и общепита, по деятельности отдельных компаний.

Председатель TƏBİB сказал, что указания переданы соответствующим структурам и завтра будут размещена на сайте koronavirus.infо.

По его словам, соблюдение социальной дистанции в общественных местах важно. Кроме того, в ряде общественных мест использование защитных средств будет обязательным.

«Вопрос об этом будет отражен в инструкциях»,– подчеркнул Байрамлы.

Minval.az