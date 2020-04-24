«В районах Баку наибольшие случаи заражения коронавирусом выявлены в Ясамальском, Сабунчинском, Насиминском и Бинагадинском районах. И это связано с плотностью населения».

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Об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, которые приводит АПА, 22.43% зараженных приходится на Ясамальский район, 12.2% — Сабунчинский район, 11.15% — Насиминский район, 11.37% Бинагадинский район, 5.11% — Низаминский район, 5.31% — Хатаинский район, 6.27% — Наримановский район, 3.02% — Гарадагский район, 2.3% — Сабаильский район, 5.11% — Сураханский район, 4,53% — Хазарский район, 0.93% Пираллахинский район.

3,72% зараженных приходится на Сумгайыт, 5,49% — на Абшеронский район.

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