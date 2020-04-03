Рекордсменом по числу заразившихся коронавирусом населенным пунктом в Азербайджане стал Баку. Как сообщает Sputnik со ссылкой на официальным статданные, среди 443 инфицированных по стране 149 больных выявлены в столице и ее окрестностях.

Далее по числу заболевших следуют Лянкяран -18 человек, Джалилабад — 15, Сальян -12, Абшерон — 11, Гусар — 9, Сумгайыт — 6, Товуз — 5, Нефтчала — 4, Хачмаз — 3, Загатала — 3, Дашкесан — 3, Губа — 2, Сиязань, Хызы и Габала — по одному человеку, а также другие регионы страны.

Следует сказать, что 98 инфицированных прибыли в Азербайджан из-за рубежа.

Вместе с этим представлена отдельная статистика инфицированных районов столицы. На сегодня самым «зараженным» является Ясамальский район Баку — здесь инфицированы 27 человек.

В Насиминском и Бинагадинском районах выявлено по 23 инфицированных, в Хатаинском — 13, Наримановском — 19, Гарадагском — 9, Сабаильском — 10, Сабунчинском — 7, Сураханском — 5, Пираллахинском — 2, Хазарском — 3, Низаминском — 2.

Еще шестеро человек, проживающих в Баку, инфицированы при неизвестных обстоятельствах.

В Азербайджане на сегодня зафиксировано уже 443 инфицированных. Из них 32 выздоровели, 5 скончались. В больницах особого режима продолжается лечение еще 406 зараженных.

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