Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец обратился к российским мужчинам, временно оставшимся без услуг парикмахеров, и призвал их не следовать примеру главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а оставить свои волосы в покое.

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— Просто собирайте волосы в хвостик. Это самое простое и самое лучшее. Носите ободки, делайте повязки из косынок, делайте чалму. Всегда можно что-то придумать! Я не советую стричься, уж тем более налысо, потому что карантин может закончиться, а выглядеть вы будете немного странно. Поэтому, прежде чем что-то отрезать у себя, нужно хорошенько подумать, как дальше будете с этим жить и принесёт ли это вам хорошее настроение, которого вы ждёте, — цитирует стилиста НСН.

Лисовец добавил, что после окончания карантина у всех будет возможность поэкспериментировать с причёсками вместе с парикмахером, а пока лучше потерпеть.

Отметим, что стилист Владислав Лисовец является уроженцем Баку.

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