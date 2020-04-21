Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо после того, как призвал к этому жителей региона. Видео публикует телерадиокомпания «Грозный».

«Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — сказал Кадыров.

Накануне Кадыров посоветовал мужчинам побриться налысо. Так он ответил на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских.

Minval.az