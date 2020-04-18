Во вторник на сайте Minval.az была опубликована статья нашего постоянного автора Тофика Аббасова «Почему заклинило конфедерацию в час пик?». Конфедерация профсоюзов Азербайджана сочла необходимым откликнуться. Редакция публикует ответ КПА:

Бушующая во всем мире пандемия коронавирусной инфекции переориентировала образ жизни людей, направила в совершенно новое русло их социально-бытовые проблемы, подвергла неожиданным изменениям их работу и деятельность. Внезапно обрушившаяся беда заставила Конфедерацию профсоюзов Азербайджана, деятельность которой охватывает все сферы общественной жизни, выстроить свою работу в соответствии с новыми требованиями. Нетрудно представить ответственность, которая легла на плечи организации, основной задачей которой является защита социально-экономических и правовых интересов наших граждан.

В связи с пандемией 20 марта Конфедерация профсоюзов Азербайджана провела заседание исполкома. На заседании было принято решение о поддержки решительных шагов президента Ильхама Алиева по предотвращению распространения на территории страны инфекции коронавируса (COVID-19), объявленной Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией и одобрении принятых безотлагательных мер. Было отмечено, что члены профсоюзов также высоко оценили создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданным указом президента от 19 марта. На заседании Исполкома было решено перечислить в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 250 тысяч манатов. Другим решением для поддержки борьбы с коронавирусом было перечислено 100 тысяч манатов в Нахчыванскую Автономную Республику. В решение также содержится призыв к общественности страны о соблюдении требований Оперативного штаба при Кабинете Министров Республики.

23 марта председатель КПА, депутат Милли Меджлиса Саттар Мехбалиев провел совещание с руководителями членских и подведомственных организаций по вопросу предотвращения распространения в нашей стране коронавирусной инфекции, объявленной ВОЗ глобальной пандемией. Председатель КПА проинформировал участников совещания о мерах принятых под руководством президента Азербайджана по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране.

Председатель КПА также отметил, что с целью разработки соответствующих предложений по решению проблем занятости и социальных проблем, которые могут возникнуть в результате возможного негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны, распоряжением Кабинета министров Азербайджана, утвержден состав Рабочей группы во главе с министром труда и социальной защиты Сахилем Бабаевым. Конфедерация профсоюзов Азербайджана также участвует в этой рабочей группе.

Наша задача заключается в недопущении необоснованного сокращения количества работников со стороны работодателей в сложившейся ситуации. В связи с этим, работодателям было направлено специальное заявление от имени министерства экономики, министерства труда и социальной защиты, национальной Конфедерацией предпринимателей и Конфедерацией профсоюзов Азербайджана. В заявлении отмечено, что наше государство проводит активную политику по устойчивому развитию национального предпринимательства и в сложившейся ситуации находится рядом с каждым предпринимателем и поддерживает их.

«Вместе с тем доводиться до сведения работодателей, что наряду с оказанием поддержки предпринимателям, в целях снижения негативного влияния пандемии на бизнес – среду, в то же время, в соответствии с законодательством будут приняты серьезные меры в отношении работодателей, злоупотребляющих сложившейся ситуацией для необоснованного увольнения и сокращения работников».

На совещании была создана Группа управления (Оперативный штаб) для координации профилактических мер проводимых Конфедерацией профсоюзов Азербайджана, регулярного сбора информации о проделанной работе и организации просветительской работы.

В целях предотвращения распространения инфекции (COVID-19) с нашей стране продолжается действие Программ поддержки одиноких людей старше 65 лет и малообеспеченных семей в рамках объявленного специального режима карантина. КПА приняла решение об участии в социальных проектах Фонда Гейдара Алиева по осуществлению общественного контроля распространения обращений и предложений граждан, поддержке уязвимых групп населения в различных аспектах.

С этой целью 13 апреля 2020 года Конфедерация профсоюзов Азербайджана подписала соглашение с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева. В соответствии с Соглашением КПА перечислила 105 тысяч манатов на счет объединения. В рамках акции, осуществленной 14 апреля при поддержке ООО «Абшерон Кристалл» и КПА, волонтеры общественного объединения «Региональное развитие» фонда раздали продовольственную помощь более 1000 малообеспеченным семьям, проживающим в Геранбойском, Тартарском и Агдамском районах.

За этот период мобильные группы, созданные членскими и подведомственными организациями КПА, оказали 10744 малоимущим семьям, нуждающимся людям старше 65 лет и материальную помощь нуждающимся членам профсоюзов в размере 590900 манатов.

Профсоюзы раздали своим членам защитные средства о коронавируса на сумму более 100000 манатов для использования в условиях карантина.

Была также оказана финансовая помощь гражданам, пострадавшим от пандемии. Одновременно руководство профсоюзных организаций пожертвовали свои зарплаты Фонду по борьбе с коронавирусом. 352,5 тысяч манатов было перечислено в Фонд от первичных профсоюзных организаций. Оказание материальной и моральной помощи малообеспеченным семьям продолжается сегодня.

В целом, профсоюзы Азербайджана на поддержку борьбы с коронавирусом и на мероприятия проводимые с этой целью со стороны государства потратили более 1 миллиона манатов. В рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса КПА создала специальную систему СМС-уведомлений для установления связи со своими профсоюзными организациями и работниками. Система оснащена специальным сервисным каналом. Решения и принятые меры профсоюзными организациями, оперативно передаются на мобильные телефоны соответствующих лиц. Это один из принципов удаленной работы в специальных карантинных условиях.

Отдел по связям с общественностью

и прессой Конфедерации профсоюзов

Азербайджана

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