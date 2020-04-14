В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана студентам из семей, относящихся к уязвимым группам населения, будет возвращена плата за обучение. Об этом говорится в заявлении заместителя министра образования Азербайджана Идриса Исаева.

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По его словам, это очередной гуманный шаг государства.

«Есть такие студенты, которые относятся к социально уязвимой группе, но уже оплатили в апреле часть платы за обучение. Справедливый подход заключается в том, что независимо от того оплатил ли студент эту сумму или нет, государство выплатит ее. Уже оплаченные студентами средства могут быть заменены и учтены учебным заведением в качестве платы за обучение в следующем семестре», — сказал Исаев.

Он отметил, что плата за обучение студентов, которые заканчивают обучение, также будет возвращена.

«Может быть и так, что студент учится на четвертом курсе и уже внес эти средства. Средства в полном размере будут возвращены и таким студентам. Доходы семей этих студентов не позволяют сделать оплату за обучение. Они берут кредит или же занимают деньги у родственников, знакомых, чтобы внести эту плату. Гуманный подход государства заключается в том, что эта сумма компенсируется независимо от того оплатил ли студент эту сумму или нет», — сказал Идрис Исаев.

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