Кабинет Министров принял решение «Об оплате расходов на обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения».

Как говорится в заявлении главы пресс-службы Кабинета Министров Ибрагима Мамедова, согласно решению, расходы на обучение в весеннем семестре 2019-2020 учебного года и осеннем семестре 2020-2021 года студентов вузов, средне-специальных и профессионально-технических учебных заведений из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения будут полностью оплачены за счет средств госбюджета.

Согласно решению, расходы на обучение в учебных семестрах (полугодиях) 2020 года студентов, относящихся к нижеперечисленным социально уязвимым группам населения будут оплачены за счет средств госбюджета:

— получатели государственной адресной социальной помощи;

— лица, оба родителя которых (при наличии одного родителя – этот человек) или законные представители которых относятся к одной из следующих категорий:

— инвалиды I и II группы;

— состоящие на учете как безработные;

— лица, получающие трудовую пенсию по возрасту;

— лица, получающие социальное пособие по возрасту.

Заведующий по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов заявил изданию «Тренд», что в Азербайджане оплата за обучение 20 тысяч студентов будет произведена за счет средств государственного бюджета.

По его словам, расходы на обучение студентов высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, являющихся членами семей, относящихся к уязвимой группе населения, за весенний семестр 2019-2020 учебного года и осенний семестр 2020-2021 годов будут полностью оплачены за счет средств госбюджета:

«В настоящее время число студентов, входящих в эту категорию, превышает 20 тысяч человек. Министерство образования, на основе информации, предоставленной учебными заведениями (независимо от их подведомственности и формы собственности), определит студентов, получающих очное образование на платной основе и относящихся к социально уязвимой группе населения, посредством «Образовательной централизованной информационной системы» и обеспечит выполнение этого решения».

Джасарат Валехов также отметил, что оплата из государственного бюджета распространяется только на студентов, обучающихся на очном отделении.

Он отметил, что в ближайшие 20 дней списки таких студентов будут уточнены.

Minval.az