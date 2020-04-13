На оплату расходов по обучению студентов, относящихся к социально уязвимым группам населения, Кабинетом министров Азербайджана из государственного бюджета будет выделено 40 миллионов манатов, сообщил Trend советник министра образования Эльнур Мамедов.

Читайте также: Студенты из этих семей смогут 2 семестра учиться за госсчет

Он отметил, что в настоящее время число студентов этой категории превышает 20 тысяч человек. Большинство из них учатся в высших учебных заведениях.

Мамедов сказал, что в результате значительного увеличения мест платного обучения в системе высшего образования в прошлом году, государство теперь будет оплачивать обучение каждого из двух студентов.

Minval.az