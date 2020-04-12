На 10-м заседании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в формате видеоконференции была утверждена «Декларация о сотрудничестве» для сокращения суточной добычи нефти. На заседании было рассмотрено и принято предложение стран ОПЕК+ сократить суточную добычу нефти в Мексике на 100 000 баррелей. Об этом говорится в сообщении Минэнергетики Азербайджана.

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На мероприятии была единодушно достигнута договоренность о реализации решения о снижении суточной добычи нефти на ОПЕК+ с 1 мая на 9,7 млн баррелей. Азербайджан также выразил поддержку решению ОПЕК+. Министр энергетики Парвиз Шахбазов высоко оценил позицию нефтяных стран по стабилизации мирового рынка нефти:

«Сегодняшняя встреча и твердая позиция ОПЕК+ устранили препятствия и колебания в реализации решения о сокращении добычи. Механизм регулирования рынка нефти посредством вмешательств в производство поддерживается во всем мире, и эта поддержка будет способствовать стабилизации рынка нефти. Это решение также побудит страны, не входящие в формат ОПЕК плюс, сократить добычу».

Minval.az