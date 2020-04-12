Страны ОПЕК+ достигли соглашения о сокращении нефтедобычи

Страны ОПЕК+, собравшиеся на экстренное заседание в воскресенье вечером, согласовали сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки вместо объявленных ранее 10 млн. Об этом сообщили ТАСС два источника, знакомых с ходом переговоров.

«Да, договорились на 9,7 млн баррелей в сутки», — сказал он. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в течение мая — июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки.

В Миннефти Кувейта в свою очередь подтвердили, что соглашение достигнуто окончательно.

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом заявил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

«Путём непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн б/с для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая», — говорится в его заявлении.

Министерство энергетики Казахстана также сообщило, что страны-участницы ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания 12 апреля подписали соглашение о снижении ежесуточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей.

«По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки на два месяца, с 1 мая. Казахстан в свою очередь поддержал консенсус в соглашении», — говорится в сообщении, распространённом министерством в воскресенье.

В министерстве нефти Ирана уточнили, что участники альянса договорились о снижении на 9,7 миллиона на период май-июнь.

Мексика, из-за которой ОПЕК+ не мог ранее окончательно согласовать сделку, подтвердила свое участие в соглашении. Страна пересмотрит свою позицию по сокращению добычи нефти по истечении двух месяцев (май-июнь) сделки ОПЕК++, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.