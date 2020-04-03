«С учетом многочисленных обращений представителей СМИ, в период специального карантинного режима, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, работникам СМИ разрешается передвигаться на основе служебных удостоверений или справок с работы».

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Как сообщает АПА, об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью ASAN xidmət Эльнур Нифталиев.

«Еще раз хотим сообщить, что все эти решения принимаются в целях минимизации коронавирусной угрозы в стране. Еще раз просим граждан не покидать дома без особой надобности и не допускать случаев злоупотребления с учетом требований специального карантинного режима».

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