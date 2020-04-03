«Никаких ограничений для езды сотрудников СМИ на работу на личном автомобиле нет».

Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

Он отметил, что журналисты не могут использовать автомобиль в личных целях: «То есть, например, журналист не может перевозить на своим автомобиле членов семьи. Необходимо использовать свой автомобиль только в служебных целях. Если кто-то из членов семьи журналиста, управляющего автомобилем, работает в учреждении, деятельность которого разрешена Оперативным штабом при Кабинете министров, то журналист на своем автомобиле может возить на работу и его».

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