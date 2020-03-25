Как сообщалось ранее, Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны.

Согласно данному постановлению, для работников с пятидневной рабочей неделей объявляются нерабочими дни с 29 марта по 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей — 26-28 марта и с 30 марта по 4 апреля.

Однако данное постановление не распространяется на ряд структур, имеющих жизненно важное значение.

Ниже список данных структур:

— Администрация президента Азербайджанской Республики

— Кабинет Министров Азербайджанской Республики

— работники сферы здравоохранения (Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), государственные и частные предприятия сферы здравоохранения)

— Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (в том числе посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах)

— Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

— Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики

— Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики

— Служба внешней разведки Азербайджанской Республики

— Министерство обороны Азербайджанской Республики

— Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики

— Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

— Министерство юстиции Азербайджанской Республики

— Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

— Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

— Министерство образования Азербайджанской Республики

— Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

— Министерство экономики Азербайджанской Республики

— Министерство финансов Азербайджанской Республики

— Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики

— Министерство энергетики Азербайджанской Республики

— Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики

— Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

— Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики

— Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики

— Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики

— Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики

— Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики

— Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

— органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики

— Центральный Банк Азербайджанской Республики

— Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики

— Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики

— Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

— Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТадж)

— Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер»

— Управление Приморского Бульвара Азербайджанской Республики

— Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики

— Счетная палата Азербайджанской Республики

— Открытое акционерное общество «Азеришыг»

— Открытое акционерное общество «Азерсу»

— Производственное объединение «Азеригаз»

— Открытое акционерное общество «Азерэнержи»

— Открытое акционерное общество «Азеркосмос»

— Открытое акционерное общество Мелиорации и Водного хозяйства Азербайджана

— Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR

— Открытое акционерное общество «Азеристиликтеджхизат»

— Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Аграркредит».

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