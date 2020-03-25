Как сообщалось ранее, Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны.
Согласно данному постановлению, для работников с пятидневной рабочей неделей объявляются нерабочими дни с 29 марта по 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей — 26-28 марта и с 30 марта по 4 апреля.
Однако данное постановление не распространяется на ряд структур, имеющих жизненно важное значение.
Ниже список данных структур:
— Администрация президента Азербайджанской Республики
— Кабинет Министров Азербайджанской Республики
— работники сферы здравоохранения (Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), государственные и частные предприятия сферы здравоохранения)
— Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (в том числе посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах)
— Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики
— Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики
— Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики
— Служба внешней разведки Азербайджанской Республики
— Министерство обороны Азербайджанской Республики
— Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
— Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
— Министерство юстиции Азербайджанской Республики
— Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
— Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
— Министерство образования Азербайджанской Республики
— Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
— Министерство экономики Азербайджанской Республики
— Министерство финансов Азербайджанской Республики
— Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики
— Министерство энергетики Азербайджанской Республики
— Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики
— Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики
— Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики
— Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики
— Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики
— Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики
— Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики
— Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики
— органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики
— Центральный Банк Азербайджанской Республики
— Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики
— Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики
— Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана
— Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТадж)
— Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер»
— Управление Приморского Бульвара Азербайджанской Республики
— Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики
— Счетная палата Азербайджанской Республики
— Открытое акционерное общество «Азеришыг»
— Открытое акционерное общество «Азерсу»
— Производственное объединение «Азеригаз»
— Открытое акционерное общество «Азерэнержи»
— Открытое акционерное общество «Азеркосмос»
— Открытое акционерное общество Мелиорации и Водного хозяйства Азербайджана
— Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR
— Открытое акционерное общество «Азеристиликтеджхизат»
— Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Аграркредит».