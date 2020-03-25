В Азербайджанской Республике для лиц, работающих в особом трудовом режиме 5 дней в неделю нерабочими днями объявлены 29 марта – 3 апреля 2020 года, для лиц, работающих 6 дней в неделю – 26-28 марта и 30 марта – 4 апреля.

Решение об этом принял Кабинет Министров.

Данное решение не распространяется на объекты государственной важности, жизнеобеспечения, а также на банки, супермаркеты, продовольственные магазины, аптеки, предприятия по производству продуктов питания, на руководителей государственных органов и структур, список которых приведен в приложении к данному решению и в случае необходимости на привлеченных ими работников.

Minval.az