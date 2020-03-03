SOCAR ведет переговоры с белорусским концерном «Белнефтехим» по поводу долгосрочных поставок нефти.

Читайте также: Минск заинтересован в долгосрочных поставках азербайджанской нефти

Об этом АПА сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«В настоящее время ведутся переговоры в этом направлении, соглашение еще не подписано», — отметил И.Ахмедов.

Он не предоставил информацию о конкретных объемах поставок нефти.

Отметим, ранее руководитель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сказал, что в 2020 году SOCAR может поставить в Беларусь до 1 млн. тонн нефти и объемы поставок будут расти с каждым годом. В этом году предусмотрено поставить до 1 млн. тонн нефти. Объемы поставок будут формироваться ежемесячно на основании экономических и материально-технических компонентов. Но этот процесс (процесс поставок азербайджанской нефти в Беларусь) будет продолжительным.

Напомним, 5-6 марта этого года SOCAR отправит из турецкого порта Джейхан в Беларусь один танкер с нефтью. Согласно условиям договора, 85 тыс. тонн нефти будут доставлены в Одессу. Первоначально была достигнута договоренность о том, что SOCAR отправит для белорусского концерна «Белнефтехим» один танкер с 85 тыс. тонн нефти из порта «Супса». В марте SOCAR отправит белорусской стороне два танкера с нефтью общим объемом 170 тыс. тонн.

Minval.az