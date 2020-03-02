Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует направить первый танкер с нефтью для Беларуси 5-6 марта, сообщил представитель компании Ибрагим Ахмедов.

В конце февраля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что SOCAR в марте поставит Беларуси в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

«Это два танкера с азербайджанской нефтью объемом 85 тонн. Хронологически первый выйдет ориентировочно 5-6 марта из Джейхана, второй из Супсы в районе 20-го числа», – сообщил Ахмедов.

Minval.az